Rapport Covid-19 : Macky refile la patate à Amadou Ba

Le président Macky Sall a abordé la question relative au rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds Covid-19, hier en conseil des ministres dont le communiqué a été publié tardivement (après minuit). Mais en lieu et place de décision forte, le chef de l’Etat a refilé la patate chaude à son premier ministre.



Macky Sall demande à Amadou Ba « d’examiner avec attention les informations publiées, les recommandations formulées et de prendre sans délai les mesures adéquates afin d’éclairer l’opinion sur les éléments contenus dans ledit rapport en vue des suites à donner ».



Ainsi donc, à la place de sanctions contre les fautifs, ça semble parti pour une guerre d’opinion où on risque de dire aux Sénégalais que ce que les médias ont publié n’est pas conforme à ce qui est dans le rapport, qu’il y ait mal interprétation… C’est ce qu’indique l’expression « éclairer l’opinion sur les éléments contenus ». Le gouvernement, avec Amadou Ba à sa tête, va donc sûrement engager la bataille de la communication dans les jours à venir.



En outre, Macky Sall demande à son premier ministre de travailler en urgence sur « la Stratégie nationale de Lutte contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme afin de sortir le Sénégal de la liste des pays tiers à haut risque en la matière selon une publication récente ».