Rapport d’audit du fichier, respect du calendrier électoral : L’opposition se prononce demain mercredi

Le bras de fer entre le pouvoir et l’opposition sur, entre autres points, l’audit du fichier et la date des élections, se poursuit. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’opposition regroupée autour du Front de résistance nationale (Frn), qui a boycotté les travaux de la Commission politique du dialogue national, n’entend pas lâcher du lest.D’ailleurs, elle va se prononcer, au cours d’une conférence de presse, ce mercredi, sur le rapport d’audit du fichier électoral ainsi que sur le respect du calendrier électoral à propos duquel un consensus n’est toujours pas trouvé concernant la date des élections locales prévues pour au plus tard février 2022.