Rapport de forces des coalitions : Les 5 deputés du PS ont plus de valeur que les 77 de BBY (Abdoulaye Gallo Diao)

Rapport de forces des coalitions: Les 5 deputés du PS ont plus de valeur que les 77 de BBY (Amadou Gallo Diao)

" Les 5 députés du parti socialiste valent beaucoup plus que les 77 députés de BBY dans les rapports de forces entre les différentes coalitions". C'est l'argument sur lequel l' Action pour la défense des intérêts des socialistes ( Adis) compte s'appuyer pour " imposer" le respect au sein de la coalition BBY. Face à la presse Abdoulaye Gallo Diao et cie affirment que l'objectif du parti socialiste reste et demeure la conquête du pouvoir. Le parti entend ainsi attirer l'attention du Président Sall qu'il met devant ses responsabilités et exige un Ps fort et conquérant au sein de la mouvance présidentielle.