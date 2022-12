Rapport de la Cour des Comptes : Birahime Seck corrige Aissata Tall Sall

Invitée dans l'émission Grand Jury de la RFM, Aissata Tall Sall a affirmé avoir entamé des visites auprès des chancelleries étrangères et des partenaires pour faire la pédagogie de l'utilisation des fonds octroyés dans le cadre de la riposte contre la covid-19. " Je peux vous dire qu’ils ne sont pas fâchés, en tout cas, pour ceux que j’ai déjà vus, a-t-révélé. Et je vais continuer à voir les autres. Et hier encore, le président de la République me disait d'arrêter un calendrier de rencontres avec l’ensemble de nos partenaires, des diplomates des pays étrangers accrédités à Dakar et certainement d’autres partenaires techniques pour leur expliquer ce qui se passe. Parce que comme je l’ai dit, nous sommes dans un exercice de transparence, de redevabilité, parce que, c’est cela qu’a voulu le président de la République".





Commentant cette sortie de la ministre des affaires étrangères, Birahime Seck a critiqué cette stratégie sur son compte Twitter. Le déminage doit se faire devant le juge,en plus des mesures à prendre par le Président Macky Sall", a-t-il déclaré.