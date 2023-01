Rapport de la Cour des comptes : Les attentes de Momar Ndao

Les attentes de Momar Ndao Ascosen

Le président de l’Ascosen s’est prononcé sur le rapport de la Cour des comptes, à propos de la gestion du fonds Force-Covid-19.





Selon Momar Ndao, le Comité de suivi du fonds Force-Covid-19 avait décelé les mêmes irrégularités révélées par l’organe de contrôle. Avant de demander au gouvernement de suivre les recommandations de la Cour des comptes.