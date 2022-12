Rapport de la Cour des comptes : Les premières explications du Gouvernement

Les premières explications du Gouvernement

Sur instruction du Président de la République, le gouvernement va apporter dés aujourd’hui des explications sur la gestion des fonds force Covid 19. Les réserves et les manquements signalés et les ouvertures d’informations judiciaires demandées par la Cour des comptes concernent 6 milliards sur les 1000 milliards soit moins de 1% du Fonds. Le gouvernement va donner ses réponses et éclaircissements mais va surtout rappeler que le rapport (qui est différent du traditionnel rapport annuel de la Cour des comptes) a été commandité et publié à son initiative pour plus de transparence. Force COVID 19 faisait partie du plan de résilience et de relance économique qui avait permis au Sénégal d’être classé 2e mondial derrière la Nouvelle Zélande dans la gestion de la Covid et lui a avait aussi permis d’être l’un des rares pays au monde à avoir un taux de croissance positif malgré les ravages économiques de la COVID.





Le Gouvernement va aussi rappeler que la publication de ce rapport à son initiative, de même que la représentation de la société civile et de l’opposition dans le comité du suivi du Fonds force Covid 19 dirigé par le Général François Ndiaye sont autant de preuves de la volonté de transparence. Le Président de République a instruit le gouvernement de donner tous les détails et toutes les explications.