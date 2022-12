Rapport de la Cour des Comptes : Me Aissata Tall Sall en mission déminage auprès des diplomates et partenaires

Me Aissata Tall Sall en mission déminage auprès des diplomates

Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des Fonds de la Force Covid continue de faire couler beaucoup d’encre. Après les éléments de réponse fournis par le gouvernement lors d’une rencontre présidée par le ministre des Finances, Mamadou Moustapha Ba, ce vendredi. La Ministre des Affaires Etrangères, Me Aissata Tall Sall a la lourde tâche d’aller s’expliquer auprès des partenaires, des diplomates accrédités à Dakar, afin de les convaincre de la « transparence » du gouvernement.