Rapport gestion Fonds Force-Covid : Ce qu'Abass Fall réserve aux ministres incriminés

Ce qu'Abass Fall réserve aux ministres incriminés

Le rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds de la Covid-19, publié récemment dans les médias, a fait réagir des Sénégalais indignés, épris de justice.





C’est sur cette lancée que les députés de la coalition Yewwi Askan Wi ont annoncé une série d'actions pour faire jaillir la vérité. Le député Abass Fall, responsable de Pastef/Dakar, en a fait la révélation ce dimanche lors de l’émission "Grand Jury" de la Rfm.





«Nous sommes en train d’y travailler. Je vous le dis en exclusivité. Nous sommes en train d’y travailler et dès la semaine prochaine, ils vont nous entendre. On ne peut pas laisser cette affaire-là passer comme ça. C’est un festin que les gens ont fait autour de cette Covid. Ils en ont largement profité des 700 et quelques milliards. Les gens s'indignent pour quelques jours. Mais nous, au niveau de l’Assemblée nationale, nous n’avons pas décidé de laisser tomber. Nous allons poursuivre cette affaire-là. Nous allons faire revenir certains ministres ; nous allons demander que la justice se saisisse de cette affaire», a martelé l’invité de Babacar Fall.