Rapport Ige sur des détournements présumés au CESE : Mimi Touré lance la contre-offensive

Rapport Ige sur des détournements présumés au CESE épingle Mimi Toure

L’information barre la Une du jour de certains quotidiens et alimente les débats, ce mercredi 4 janvier 2023. L’ancienne présidente du conseil économique, social et environnemental (Cese) qui chantait sur tous les toits sa probité, serait mise en cause par un rapport préliminaire de l’inspection général d’Etat (Ige) qui aurait fuité. Les canards (Le Quotidien et L’As) font état, dans leur livraison du jour, de dépenses de plus de 2 milliards 136 millions de francs CFA vers des destinations inconnues.





D’après Le Quotidien, l’enquête de l’Ige a, entre autres, fait ressortir «une élaboration et une exécution du budget en marge des lois et règlements en vigueur, ayant entraîné des fonds budgétisés et dépensés vers des destinations inconnues». Sans oublier, poursuit le journal, «une violation systématique des règles applicables en matière de passation et d’exécution des marchés publics, et la signature et le paiement de contrats de communication sans intérêt ni contrepartie valable pour le Cese».