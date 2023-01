Rapport Ige sur sa gestion au CESE : Les trois choses que Mimi Touré cache au Sénégalais, selon Bara NDIAYE

Le Directeur général de la maison de la presse, Bara Ndiaye, enfonce un peu plus Aminata Touré. Epinglée pour détournements dans un rapport de l’Ige, selon certains journaux, l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a répliqué hier en se disculpant et en demandant une audition publique collective des trois derniers présidents de l’institution.







S’invitant au débat sans y être invité, l’ex-maire de Méouane dévoile les trois choses que la députée cacherait aux Sénégalais. Seneweb publie, in extenso, la réplique salée de Bara Ndiaye.









1- Elle nous a habitués à théoriser le contraire de ce qu'elle pratique. Sa proposition de loi sur le népotisme n'a aucune chance d'aboutir, faute de crédibilité. Aux affaires, notre chère Mimi a versé plus que tout le monde dans la préférence familiale. Que ce soit, à la primature, au CESE ou au cabinet du Président de la République, elle a souvent préféré ses proches parents.





Sous ce rapport, Mimi n'a pas la jupe bien propre pour nous donner des leçons de salubrité.





2- Mimi Touré rappelle à chacune de ses sorties qu'elle a démissionné du système des nations unies pour venir piloter la campagne du président Macky Sall. Là aussi elle ment. Elle ne dit jamais que c'est en qualité de consultante du cabinet Interface Africa grassement rémunérée, qu'elle a travaillé sur le programme Yonu Yokkute du candidat Macky Sall.





3- J'attends aussi de Mimi qu'elle rende publique sa déclaration de patrimoine au moment de quitter ses fonctions. Son palais de Yoff ainsi que d'autres biens qui lui sont attribués ne sont pas visibles sur celle de 2012.





Pour rappel, je suis toujours en attente de la sommation interpellative qu'on avait promis de m'envoyer suite à ma sortie il y a deux ans sur la gestion par Aminata Touré du CESE.













Bara ndiaye





Militant Alliance Pour la République