Rapports de l'Ige sur les affaires Khalifa Sall et Pétrotim : Moussa Tine demande leur déclassification

Moussa Tine a toujours la condamnation de Khalifa Sall en travers de la gorge et la grâce présidentielle accordée au maire déchu de la ville de Dakar n'est pas de nature à atténuer son amertume. L'allié du leader de Taxawu Sénégal a réitéré son appel à la déclassififacation du rapport de l'Ige qui est le point de départ de la descente aux enfers de Khalifa Sall.





Ce, pour que les Sénégalais soient édifiés sur les faits qu'on reproche à l'ancien maire de Dakar. De même que le rapport de l'Ige qui éclabousserait le frère du président de la République, Aliou Sall pour sa supposée implication dans le dossier Pétrotim.





"Nous demandons la déclassification des rapports de l'Ige qui concerne le dossier Khalifa Sall et celui qui parle du dossier Pétrotim. Je ne vois plus l'intérêt de garder secret le rapport de l'Ige dans lequel Khalifa Sall a été cité puisque les faits qu'on lui reproche et pour lesquels il a été condamné, ont été étalés sur la place publique. On a qu'à déclassifier les deux rapports pour que les Sénégalais soient édifiés", déclare Tine sur le plateau de l'Invité du matin de la Tfm.