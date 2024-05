Rapports des corps de contrôle : « Les fauteurs ne doivent pas se sentir en sécurité » (Boubacar Camara)

L’Afrique n’est pas pauvre, selon l'OCDE où plus de 142 milliards de dollars ont été dilapidés en Afrique et planqués ailleurs, alors qu'il suffit d'avoir 72 milliards pour transformer le continent. Le Sénégal, non plus, n'est pas pauvre. C’est la même chose pour les ressources naturelles.















L’avis est de Boubacar Camara, ex-candidat déchu à la dernière élection présidentielle. Pour l'invité du "Jury du dimanche" sur iRadio, il faut encourager la tendance de la publication. Il faut, bien sûr, prendre une loi pour voir les conditions de publication, les déclassifications qu'il faut faire pour éviter de jeter en pâture des gens, pour des détails.













« Les gens qui sont épinglés sont partout, en train de plastronner, après avoir dilapidé les biens. On ne doit pas cacher la vérité aux populations. C'est quand même très frustrant », dit-il sur la publication des rapports par les corps de contrôle.









À l’en croire, le besoin de changement, le besoin d'équité, la pauvreté des populations, le besoin de voir la transparence qui a manqué au régime précédent se résument en deux choses : « Le respect des populations et la transparence. »