Rapports Ige : «Macky Sall n’a aucune volonté de mettre fin à l’impunité…» (Ld Debout)

Le Secrétariat exécutif national (Sen) de la Ligue démocratique (Ld) Debout, qui a «examiné» les rapports 2016, 2017 et 2018-2019 de l’Inspection générale d’Etat (Ige), est «choqué» de constater que le régime en place continue de spolier l’argent du contribuable et les ressources publiques.





«Plus grave encore, regrettent Pape Sarr et ses camarades, le classement sans suite des rapports de l'Ige -sauf quand il est question de saisine partisane du parquet, comme cela a été le cas avec la caisse d’avance de la mairie de Dakar- donne la preuve que Macky Sall n’a aucune volonté de mettre fin à l'impunité et au détournement des deniers publics».





Ces ‘’gauchistes’’ s’étonnent que lesdits rapports sur l’état de la gouvernance et de la reddition des comptes ne mentionnent aucunement des problèmes sur la gestion de cette caisse d’avance qui avaient été mis en épingle par le régime de Macky Sall.





Ils disent : « Dans la suite logique d'une politique de prévarication aux antipodes de l'éthique et de la morale, les scandales révélés par l’Ige viennent s’ajouter à ceux liés au pétrole et au gaz, au foncier, aux licences de pêche, aux gazelles Oryx».





La Ld debout en déduit que «la boulimie des tenants du pouvoir n’épargne plus aucune ressource, ni de la terre, ni du sous-sol, ni de la mer, ni de la faune. Ces néo-libéraux tropicaux sont décidés de faire une razzia systématique sur toutes les richesses de notre pays pour s'enrichir et enrichir leurs familles, leurs amis et autres inconditionnels».