Rapports ITIE 2021 : Le contenu local échappe à nouveau aux opérateurs économiques de Kédougou

Le contenu local a encore échappé aux fournisseurs locaux de la région de Kédougou. En effet, pour la région orientale, les grandes entreprises ont dépensé en acquisition de biens et services et paiements aux sous-traitants, un montant estimé à plus de 214 milliards, dont 150 milliards F CFA pour les fournisseurs et sous-traitants étrangers, indique le rapport de l’ITIE 2021.





Seuls 63 milliards ont été captés par des entreprises détenues majoritairement par des Sénégalais. Les services et matières acquis auprès des fournisseurs locaux de Kédougou sont évalués à environ 1 800 000 F CFA. Ce qui est dérisoire, au regard de la manne financière engrangée par les entreprises étrangères, soutient le président du mouvement ‘’Publiez ce que vous payez’’.





Le docteur Papa Fara Diallo d’ajouter : «Il y a encore un défi à relever, en ce qui concerne la maximisation du contenu local à travers les achats locaux. Le rapport de l’ITIE 2021 montre qu’il y a plus de 1 800 milliards en termes de paiement et les 2/3 ont été capturés par des entreprises étrangères. Et la manne financière restante est très faible. Donc, il y a encore des défis à relever à travers des initiatives qui permettent de renforcer les acteurs économiques locaux pour qu’ils puissent capter les financements issus de ces achats locaux», explique-t-il.