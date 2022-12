Rapprochement Mimi Touré / Yewwi Askan Wi: Le “oui, mais…” de Abass Fall

Le “oui, mais…” de Abass Fall

Les ennemis d’hier peuvent être les amis d’aujourd’hui. Et ce n’est pas le député Abass Fall de la coalition Yewwi Askan Wi qui dira le contraire. Ainsi il y a convergence entre Aminata Touré, ex tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives, et la coalition Yewwi Askan Wi, notamment sur la question du troisième mandat.





« Mimi Touré est comptable de ce que Macky Sall a fait dans ce pays. Mais sur la question de la 3e candidature, ça, nous sommes en phase, a reconnu Abass Fall. Maintenant, qu’il y ait des rapprochements dans le futur, ça dépend de l’évaluation que nous ferons de tout cela. Mais pour le moment, il n'y a que cette question de la troisième candidature qui nous réunit et les questions aussi de transparence ».