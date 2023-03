Rassemblement devant l'ambassade de Tunisie à Dakar : La manifestation interdite, le Frapp peste contre Macky Sall





"Les motifs invoqués par Macky Sall pour interdire la manifestation contre la chasse aux Noirs en Tunisie sont : "risques de troubles à l'ordre public" et "entrave à la libre circulation des personnes et des biens". La même rengaine pour interdire la manifestation des populations de Ndiaganiao le 11 février dernier, pour interdire la manifestation du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi du 23 février dernier devant l'Assemblée nationale, pour interdire la manifestation prévue par le groupe Walfadjiri à la place de l'Indépendance, pour interdire la manifestation de Pastef à Mbacké le mois dernier.





Fermons le ban !", lit-on dans un communiqué du Frapp parvenu à Seneweb. Il ajoute qu'en interdisant cette manifestation contre la traque des Africains noirs en Tunisie, le président Macky Sall a choisi son camp. "Celui de tous les présidents qui écrasent et assassinent leur peuple, mais qui sont enclins à se taire et à se terrer face à l'étranger oppresseur. Le Frapp dénonce ces interdictions de manifester qui, avec les arrestations arbitraires et les emprisonnements illégaux, sont devenues la règle sous l'apprenti dictateur Macky Sall. Cela doit interpeller les démocrates et les défenseurs des Droits de l'homme", peste, le secrétariat exécutif national du Frapp.

Le Secrétariat exécutif national (SEN) du Frapp informe avoir reçu l'arrêté de Macky Sall qui interdit leur rassemblement de ce samedi 4 mars 2023 à partir de 10 h devant l'ambassade de la Tunisie à Dakar.