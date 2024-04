Rassemblement du peuple (Rp): Yousra Mamoun Niass à la tête du parti

Yousra Niass a été portée ce weekend à la tête du parti du Rassemblement du peuple (RP) fondé par son père, Serigne Mamoun. Depuis le rappel à Dieu de ce dernier, le poste de premier serviteur de Rp était vacant. Yousra Niass prend désormais les commandes. Elle a été élue par les représentants de 7 régions sur 8 lors du bureau politique élargi du 27 avril dernier. Elle a promis de redynamiser le parti.













‘’Nous nous engageons à être constamment au service exclusif du parti. Sa redynamisation, sa massification et sa modernisation seront nos axes prioritaires afin de mieux préparer les prochaines échéances électorales. Nous invitons également tout le monde à être uni, solidaire et motivé dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance’’, déclare-t-elle.