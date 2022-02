[ Vidéo] Razzia électorale de Yaw : Ousmane Sonko remercie Serigne Mountakha pour...

Ousmane Sonko et le Khalife General des Mourides

En prélude du Magal de Porokhane commémorant la mère de Khadim Rassoul, Mame Diarra Bousso, une délégation de Yaw était hier lundi dans cette cité religieuse nichée dans le Saloum. Ainsi, Ousmane Sonko, Malick Gackou et leur délégation ont été reçus par le khalife général des mourides.





L'occasion a été saisie par le nouveau maire de Ziguinchor pour remercier le représentant de Khadim Rassoul.





"Vous nous avez prodigué des conseils lors de notre visite pré-Magal de Touba. Et nous avons vu les impacts positifs de vos suggestions et recommandations à l'issue des élections locales, parce que les résultats que nous avions obtenus ont dépassé largement nos attentes. Ainsi, nous vous remercions vivement pour vos recommandations et vos prières", a déclaré Ousmane Sonko devant le khalife à Porokhane.





Poursuivant son discours, le leader des patriotes se voudra clair : "Nous vous réitérons notre allégeance. Malgré tous les préjugés, nous ne sommes que votre talibé (disciple). Aucun grade ne peut nous faire dépasser ce statut."





Ousmane Sonko à Serigne Mountakha : "J'exécuterai à la lettre vos recommandations"





D'après des sources de Seneweb, Ousmane Sonko a rassuré Serigne Mountakha qu'il va exécuter à la lettre ses recommandations. "Également, nous sommes votre fils. Je parle sous le contrôle des témoins. Il suffit juste de nous appeler ou de nous envoyer un émissaire pour nous donner des recommandations. Ainsi, nous nous conformerons scrupuleusement à votre 'ndigueul'", a assuré Ousmane Sonko.





Avant d'ajouter : "Nous prions Dieu pour qu'il vous accorde une longue vie et une bonne santé. Parce que Sénégal a besoin de vous ! (rewmi soxnaléne Mbacké). Et je parle en connaissance de cause", a-t-il insisté.





Dans sa réponse, le khalife général des mourides a fait savoir à son hôte que seule la volonté divine motive ses actes. Dans la foulée, Serigne Mountakha Mbacké a assuré à ses hôtes qu'il a bien entendu le message du nouveau maire de Ziguinchor avant de le remercier. Le patriarche de Darou Miname a également formulé des prières aux membres de la délégation de Yewwi Askan Wi qui étaient à Porokhane hier lundi pour effectuer leur Ziar pré-Magal.





D'après des confidences faites à Seneweb, Ousmane Sonko, Malick Gackou et leur suite ont été reçus aussi par Serigne Moussa Nawel et d'autres chefs religieux à Porokhane.