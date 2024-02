Réaction de Anta Babacar : sérénité et lucidité sont de rigueur

Dans le tumulte politique qui a suivi la décision du Conseil Constitutionnel du Sénégal, une voix s'est élevée avec clarté et fermeté : celle de Anta Babacar. Réputée pour sa vision politique avisée et son engagement envers les principes démocratiques, Anta Babacar a salué la décision du Conseil constitutionnel.



Dans un tweet empreint de respect pour l'institution constitutionnelle et son rôle dans la préservation de l'État de droit, Anta Babacar a souligné l'importance de respecter les dispositions fondamentales de la Constitution sénégalaise. L'invalidation de la loi numéro 4/2024, qui aurait dérogé à ces dispositions, témoigne selon elle d'un pas significatif vers le renforcement de l'ordre constitutionnel et démocratique du pays.



Anta Babacar a salué les recommandations du Conseil constitutionnel concernant la tenue des élections présidentielles. Reconnaissant les défis logistiques et temporels liés à l'organisation du scrutin dans les délais impartis, elle a néanmoins appelé à une action diligente de la part des autorités compétentes pour garantir que le processus électoral se déroule de manière transparente et équitable avant la date butoir du 2 avril 2024.



Cette réaction de Anta Babacar reflète non seulement son attachement aux principes démocratiques, mais aussi sa volonté de voir le Sénégal progresser sur la voie de la stabilité politique et de la bonne gouvernance.



Dans un contexte politique souvent marqué par la polarisation et la controverse, la voix raisonnée et constructive de Anta Babacar apporte un éclairage précieux et un exemple de leadership responsable. Le Sénégal s'apprête à franchir de nouveaux défis politiques avec des rebondissements à suivre de près.