Réaction de Bby Touba : Cheikh Abdou Lahat Gaïndé Fatma et Cie exigent de Ousmane Sonko des excuses publiques

Suite aux scènes de pillages et de vandalismes entre Touba et Mbacké lors du meeting avorté de Ousmane Sonko, les responsables locaux de Bby ont tenu un point de presse ce samedi. Cheikh Abdou Lahat Mbacké Gaïndé et cie ont condamné fermement les dégâts commis dans les deux communes susnommées et exigé au maire de Ziguinchor de présenter publiquement ses excuses. Seneweb vous livre intégralement le communiqué des leaders de la mouvance présidentielle locale.





" Cheikh Ahmadou Bamba a créé la ville de Touba. Pour des raisons précises inscrites dans le khassaide Matlaboul Fawzeyni : « Fais de ma demeure la cite bénite de Touba, le paradis du fidèle qui s’est confié pour la simple face d’Allah et est engagé dans la quête de l’absolu. Qu’elle soit aussi un rempart qui entrave et détourne le rebelle qui tente de profaner la décence de l’islam ou la déférence de cette enceinte>>.



La ville de Touba est bâtie sur ces principes clairs : le respect des préceptes de l ’islam qui tournent autour de la paix de la non-violence et de la conduite pudique.





Nous avons tous constaté les évènements hautement regrettables qui ont eu lieu le vendredi 10 février, où nous avons vu des personnes venant de l’extérieur de la ville, envahir notre espace sacré rompant avec tous nos codes et valeurs, en troublant l’ordre public en manifestant violement malgré les recommandations de notre guide bien aimé Serigne Mountakha Mbacké.



Cette fureur nous est inconnue, éloignéé et nous répugne. A cet effet, nous exigeons que des excuses publiques sans ambages soient exprimées par les fauteurs de trouble avec à leur tête Ousmane Sonko, le leader de Pastef et de la coalition Yewwi.



Ceux qui ont commis un tel forfait en portant atteinte à la quiétude de Touba la Sainte sont des dissimulateurs. À leur tête trône un irresponsable et un usurpateur qui a défié l’autorité du guide connu pour sa quête de la paix.





Ils ont aussi fait tomber les masques. Ceux qui aiment Serigne Touba respectent nos guides qui perpétuent ses enseignements, comme ils veillent à la tranquillité des cités qu’il a sorti de terre et les autres cités dédiées au culte, à l’enseignement des valeurs religieuses et à la pix.



La violation de la quiétude sacrée de la sainte ville de Touba a choqué, au-delà de la famille de Bamba, tous les fidèles mourides, tous les Sénégalais. Cet affront restera longtemps dans les mémoires. Nous exprimons notre solidarité la plus forte aux victimes des saccages commis, dignes d’un autre âge.



L’on peut s’opposer dans la dignité et la retenue mais on ne peut nullement imposer à nos concitoyens un projet préparé par des forces occultes et contraire aux valeurs de la République.