Réaction post-Cop 26 : Macky Sall pique une colère noire contre les pays industrialisés

Le chef de l’État a poussé un énorme coup de gueule après la décision prise par les pays développés d’arrêter de financer la filière gazière et l’énergie fossile. C'est, du moins, ce que nous apprend Les Échos dans sa livraison du jour.



«J’ai fait un plaidoyer parce que, sur la transition énergétique, vous avez suivi qu’à Glasgow, en marge de la Cop-26, il y a eu 29 pays, dont la France, qui ont signé une tribune pour dire qu’ils s’engagent à ne plus financer l’énergie fossile. J’ai dit "belle déclaration", mais vous venez de signer l’arrêt de mort de notre développement. On ne peut accepter que des pays industrialisés -qui sont les principaux pollueurs et responsables de la situation actuelle de notre planète, qui continuent d’utiliser le charbon le plus polluant nous disent qu'ils ne vont plus financer les énergies fossiles, dont le gaz qui est une énergie propre. Ce n’est pas acceptable», a martelé Macky Sall, s’érigeant ainsi en défenseur du continent africain.



Pour lui, "si l’Afrique reste encore le seul continent qui voit augmenter le nombre de ses démunis, c’est parce que des puissants de ce monde ont pensé pouvoir décider à sa place et sans l’impliquer".



«C’est ça qui pose le problème de l’Afrique depuis la nuit des temps. Des politiques qui sont prises comme ça et qui ne tiennent nullement compte des intérêts de l’Afrique. L’Afrique qui n’est pas responsable du réchauffement climatique, parce qu’elle n’est pas industrialisée, subit de façon dramatique les conséquences. Les conséquences se voient quotidiennement, partout dans le monde, mais particulièrement en Afrique avec les sècheresses, l’avancée du désert, les inondations, la non-prédictibilité des prévisions pour l’agriculture… Tout a été chamboulé», regrette le président de la République.