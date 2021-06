Réajustements préélectoraux au Pds: Wade affûte ses armes

Le parti démocratique sénégalais (Pds) est en plein dans les préparatifs des locales du 23 janvier 2022. Prenant les devants face à ces joutes ô combien déterminantes et qui avancent à grands pas, le Pape du Sopi a battu le rappel des troupes et procédé à quelques réajustements. Ainsi, conformément aux textes en vigueur, le secrétaire général national du Pds, Me Abdoulaye Wade a désigné le Secrétaire général national adjoint chargé des élections, Dr Cheikh Dieng, « mandataire général du Pds ».







Celui-ci aura la charge de représenter le Pds « auprès de l’administration centrale pour toutes les opérations relatives à l’organisation des élections territoriales ». Dans la même foulée, dans le cadre de la mise en place des commissions administratives et comités électoraux, Me Wade a également demandé aux sections et fédérations du Pds de choisir leurs représentants « avant le 16 juin 2021 ».





Naissance de la nouvelle fédération de Keur Massar





Suite à la départementalisation de Keur Massar, le Pds entend jouer pleinement son rôle pour tirer son épingle du jeu. Ainsi, Gorgui vient de mettre en place la nouvelle fédération de Keur Massar et a nommé un groupe de 16 coordonnateurs.





Une task-force composée par, entre autres responsables : « Fatou Sow, Massamba Gueye, Ibnou Gueye, Bara Gaye, Mame Penda Sall, Adji Cissé, Ma Ndiaye Mbaye, Moustapha Gueye, Mademba Ndiaye, Mounirou Kane, Assane Sow, Marie Aw, Aliou Dia, Lala Aicha Diarra, Abdourahmane Dia, Ousseynou Sow ».