Real Madrid : après Deschamps, une autre grande nouvelle en vue pour Benzema ?

C'est une période particulièrement forte que vit Karim Benzema ces dernières semaines, voire ces derniers mois. L'attaquant du Real Madrid, déjà sur un nuage avec son club où il s'est affirmé comme un des meilleurs avants-centres d'Europe, a également eu la confirmation hier de son grand retour en équipe de France.







Même si Benzema était déjà au courant des intentions de Deschamps depuis quelques semaines maintenant, comme nous l'évoquions plus tôt dans la journée, cela représente forcément un tournant déterminant et une excellente nouvelle. Zidane pourrait bien rester au Real Madrid ! Et celle-ci pourrait ne pas venir seule. Alors que l'incertitude plane au Real Madrid sur l'avenir de Zinédine Zidane, dont la très grande proximité avec Karim Benzema est connue de tous, les derniers échos du dossier incitent à l'optimisme. Dans l'émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a en effet affirmé que le club merengue était aujourd'hui confiant sur le fait de conserver Zinédine Zidane !







??"El REAL MADRID CONFÍA en que ZIDANE SIGA"



¡Ojo a lo que está contando @jpedrerol en #ChiringuitoDetectiveEdu! pic.twitter.com/fl43uJ0Su7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2021

Forcément une bonne nouvelle pour Karim Benzema accompagnée d'un démenti catégorique concernant les discussions entre le club merengue et Massimiliano Allegri, estampillé favori dans la succession de Zidane. Le même Pedrerol a en effet affirmé de manière certaine que Florentino Perez et le coach italien n'ont jamais été en contact