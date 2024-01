Réalisation du PUMA à Kaolack : Amadou Ba exprime sa satisfaction

Le premier Ministre, Amadou Ba a lancé les travaux de construction de la piste Wack Ngouna-Vélingara Wallah, dans la région de Kaolack. Le chef du Gouvernement a décerné une note positive aux actions menées par le Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et Territoires frontaliers (PUMA). « Le premier Ministre est satisfait des actions menées par le PUMA dans le département », a indiqué le coordonnateur du PUMA, Moussa Sow.





Pour sa part, le maire de Keur Mbaba Diakhou Ba, Abdou Ndiaye a mesuré toute la pertinence liée à la construction de cette infrastructure. « Cette piste permettra à la zone d’être désenclavée et impulsera un nouveau souffle aux activités agricoles », a souligné l’édile de la commune bénéficiaire de cette piste mais de 19 km et du CEM de Ndiayene Poste.





Dans cette zone, le PUMA compte des acquis. On peut citer la construction d’un CEM de Ndiayène Poste, et d’autres infrastructures routières qui ont amélioré la mobilité des populations dans la commune de Keur Maba Diakhou. « Cette route d’une importance capitale va avoir des répercussions positives dans le domaine de l’économie et la production locale dans le département de Nioro qui recèle d’énormes potentialités hydro agricoles », indique notre interlocuteur.





Le PUMA a investi plus 5 Milliards 19 millions de francs CFA pour les réalisations des pistes, un poste de santé, des infrastructures scolaires, il a aussi appuyé les groupements féminins dans ce département frontalier avec la Gambie.