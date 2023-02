Réception de matériels, inauguration d’infrastructures : À Thiès, Macky Sall poursuit sa politique de modernisation des Armées

Quelques semaines seulement après l’inauguration du nouveau camp militaire de Goudiry, Macky Sall était, ce vendredi, à la place d’armes de Thiès, en Zone militaire n°7, pour une cérémonie de réception d’équipements matériels au Camp Général Tavarez.



Dans ce lieu de regroupement d’unités d’élite, il a fixé le le cap : améliorer les conditions de vie et de travail, et rehausser les standards de formation et d'entraînement des personnels militaires. Lors de son allocution, Macky Sall a souligné la nécessité de moderniser l’“outil de défense” du Sénégal et de veiller à “l’épanouissement des hommes et des femmes qui le servent avec dévouement”.



“Les Armées sont résolument engagés dans une phase de montée en puissance inédite, a déclaré Macky Sall, lors de son allocution. Ce saut capacitaire, enregistré dans le domaine des ressources humaines, des équipements et des infrastructures, vise à préparer et à hisser nos Armées à la hauteur des risques et menaces sécuritaires persistants. Il affirme surtout, notre ferme volonté de veiller, en tout temps et en tout lieu, au bien-être et à la sécurité des sénégalais”.



Dans cet objectif de rendre plus efficace les forces de défense, Macky Sall a relevé “les belles et multiples constructions et réhabilitations d’infrastructures, notamment les postes de commandement, les amphithéâtres, et les espaces de travail, de vie et de loisirs au profit de toutes les formations qui y sont implantées”.



À ce titre, Macky Sall a procédé à l’inauguration du tout nouvel établissement hospitalier militaire de Thiès. “Cette importante infrastructure, dotée d’un plateau technique de haut niveau, répond certes à un besoin de soutien santé aux nombreux militaires et à leurs familles stationnés dans la garnison de Thiès, a-t-il indiqué. Mais, elle vient surtout s’intégrer dans le système sanitaire national, en tant qu’établissement public de santé de niveau 2, au profit des populations civiles des régions environnantes. Elle participe ainsi, à l’effort de densification du maillage du territoire national en matière d’offre de service de santé aux populations, dans le sillage des autres structures hospitalières civiles récemment créées, et déjà fonctionnelles”.



“Ces infrastructures rentrent parfaitement dans le plan de modernisation et d’agrandissement de nos structures de formation et d'entraînement militaire, et illustrent également le pragmatisme et la célérité de nos Armées”, soutient-il.



Ces grandes avancées le confortent dans la volonté du Sénégal de “préserver la stabilité et la sécurité nationale, conditions nécessaires à la poursuite de notre projet d’émergence économique”.



“Face aux enjeux sécuritaires qui nous interpellent, nous sommes assurément sur la bonne voie, celle de l’anticipation, de la vigilance, de la fermeté et de la rigueur”, a conclu Macky Sall.