Réception, première pierre : Macky inaugure la campagne des locales

Son discours à la fin de l’année a pris une allure de bilan. Certains n’ont pas hésité à dire que Macky Sall est dans une logique de campagne électorale en faveur de son camp pour les élections locales du 23 janvier prochain. Un argument difficile à rejeter au vu de l’agenda du chef de l’Etat qu’il est. En effet, la fin de l’année 2021 et le début de 2022 ressemble étrangement à l’année 2019 où Macky Sall a multiplié les inaugurations de chantiers parfois inachevés (Ter, pont de Farafenni, pont de l’émergence…) et les poses de première pierre, là aussi pour des chantiers dont certains n’ont pas démarré immédiatement.



Le lundi 27 décembre 2021, le président Macky Sall a inauguré son plus gros projet, le Train express régional. Pourtant, cette période de gratuité supposée de 15 jours semble indiquer qu’il reste du travail à faire. Il suffit de se fier aux propos de Yankhoba Diattara sur la 2stv, au soir du discours de fin d’année. Interpellé par son ancien camarade Abdourahmane Diouf sur le contrat liant l’Etat du Sénégal à la Seter, la société d’exploitation du Ter, le responsable politique de Rewmi soutient que le document est en finalisation au ministère des Finances. Ce qui indique clairement qu’il reste du travail à faire.



Deux jours plus tard, le 29 décembre, le chef de l’Etat a présidé la cérémonie de réception de l’avion Airbus 220-300 de Air Sénégal. Un appareil présenté par son régime comme le symbole de l’envol pris par la compagnie aérienne, le Sénégal avec.



Le 3 janvier 2022, Macky Sall a donné le coup d’envoi des travaux du port de Ndayane. Cette fois-ci aussi sous grande mobilisation politicienne, avec des militants parqués sous le soleil depuis la matinée. Sans doute que dans les jours à venir, il y aura des lancements ou inaugurations.