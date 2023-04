Recevabilité de la candidature de Macky Sall : L’EAD pose le débat ce vendredi et invite le Pr Ismaïla Madior Fall

Les Expertises pour l’Action au Développement (EAD), dans le cadre de ses activités scientifiques, organise une conférence sur l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Cette grande rencontre dont le thème porte sur la recevabilité des candidatures et sur les aspects économiques, est prévue le vendredi 28 avril 2023, à l’hôtel Terrou-bi, à Dakar, à partir de 10h. Elle sera transmise en direct sur Seneweb TV.



Une première au Sénégal



Selon le Docteur Ousseynou Babou, Président des EAD, cette conférence-débat sera une première dans le pays. Elle sera animée par d’éminents professeurs agrégés en droit constitutionnel ainsi que des experts en matière électorale et économique. Il s’agit des professeurs agrégés de droit public qui sont du reste d’anciens collègues du professeur Ismaïla Madior ou ancien encadreur dont le Professeur Zouankeu, le Professeur Babacar Guèye, le Professeur Kader Boye, et probablement le Professeur Serigne Diop, entre autres.



Le diagnostic économique du pays sera exposé par le Pr Moustapha Kassé, notamment. Des membres de la société civile et de la classe politique sénégalaise, notamment Alioune Tine, Doudou Wade, Me Doudou Ndoye, Professeur Amsatou Sow Sidibé, Boubacar Kamara, entre autres personnalités, y prendront part.



EAD : un regroupement d’organisations africaines de plusieurs experts évoluant dans plusieurs disciplines scientifiques



A rappeler que les Expertises pour l’Action au Développement (EAD) sont le regroupement d’organisations africaines de plusieurs experts dans plusieurs disciplines scientifiques et dans plusieurs pays dont le but est de mobiliser les expertises sénégalaises et africaines pour en faire un bras séculier et technique des organismes étatiques et privés. EAD place la compétence, l’engagement pour le développement économique, le regroupement et l’harmonisation des expériences de ses membres au cœur de sa philosophie et de ses actions.