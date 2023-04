Recherché par la Dic : Outhmane Diagne donne de ses nouvelles

Introuvable depuis lundi dernier, le coordonnateur de la Mafia Kacc Kacci a refait surface à travers sa page Facebook. Outhmane Diagne a donné de ses nouvelles, avant de défier une nouvelle fois la justice. "Je vais bien, Alhamdoulilah et je tiens le coup. J’ai choisi la désobéissance et je l’assume. Je continuerai de résister face à l’injustice et la dictature, quoi qu’il m’en coûte.





Merci à tous pour vos soutiens et prières !", a-t-il écrit. Pour rappel, Outhmane Diagne avait fait faux bond aux enquêteurs de la Division des investigations criminelles. Il a refusé de répondre à la convocation des hommes du commissaire Adramé Sarr. Ce proche d'Ousmane Sonko est en cavale depuis lundi dernier.