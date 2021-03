Recomposition politique : Et si le PS ratait le coche ?

Le triste constat est de Walf Quotidien. Selon le journal, "le navire qu'est le Parti socialiste (PS) est coulé".Pis, "la formation politique de feu Léopold Sédar Senghor et d’Abdou Diouf est réduite à un simple parti de soutien et de contribution de l’Alliance pour la République (APR)".Un peu du genre comme Me Abdoulaye Wade avait présenté le Parti démocratique sénégalais (PDS) à Senghor pour obtenir son récépissé.Aucune figure du PS n’émerge pour la succession du Président Macky Sall. En fait, c’est comme s’il n’y a plus d’ambition présidentielle dans ce parti historiqueEn effet, déplore le journal, "cette formation politique qui a régné près de 50 ans sur le Sénégal fonctionne par la tête qui neutralise toute velléité".