Reconquête du pouvoir : D’anciens camarades d’Ousmane Tanor Dieng veulent créer la « Surprise » en 2024

Pour une surprise, c’en est une. Et les socialistes comptent bien reconquérir le pouvoir dont ils ont été chassés, il y a 22 ans. Et la cité du rail va servir de cadre au lancement, ce samedi, de la déclaration de candidature pour la présidentielle de 2024, de leur candidat, Mor Faye, qui estime que le compagnonnage avec Macky Sall a assez duré.





Composé de cadres authentiques du Parti socialiste au Sénégal et dans la diaspora, qui avaient, après l'alternance, en 2000, accompagné le Premier secrétaire du PS Ousmane Tanor Dieng, «SURPRISES» (Socialistes Unis pour la Reconquête du Pouvoir en vue de la Restauration de l’Idéal Socio-démocratique et des Equilibres au Sénégal), ambitionne de fédérer toutes les forces vives en vue de la reconquête du pouvoir en 2024.





Mor Faye, leur tête de file, déplore, qu’ « au moment où des jeunes de notre génération se battent pour la direction du pays, nous, on nous demande de suivre quelqu'un qui n'a même pas un parti, l'Apr ». Et d’ajouter : « Qu'est-ce qui fait qu'aujourd’hui ils (les socialistes : ndlr) veulent renoncer à la Reconquête, pour que le Parti socialité puisse soutenir le Président Macky Sall, que Khalifa Sall puisse être un porteur de micro à l'opposition ? », alors que, poursuit-il, « nous, jeunes qu'ils ont formés eux-mêmes, nous sommes là, vivant ». Toujours de souligner : « S'ils renoncent maintenant à avancer, pour nous, la meilleure des choses, ce n'est pas d’abandonner mais de profiter de ce produit qu'ils ont déjà formé et formaté, pour maintenant concrétiser leur rêve de Reconquête ».