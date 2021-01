Recours contre la loi sur l’état d’urgence: Cheikh Abdou Bara Dolli explique les raisons du blocage

Le recours contre la loi relative à l’état d’urgence, l’état de siège et aux catastrophes naturelles et sanitaires annoncé par le député Cheikh Abdou Bara Dolli Mbacké tarde à être déposé devant le Conseil constitutionnel. Pour cause, les membres de son groupe parlementaire Liberté et Démocratie y ont opposé un niet catégorique.Sur Rfm, le responsable de Bok Gis Gis et vice-président de la Commission des lois a fourni plus de détails. Ainsi, il a fait savoir: « Je mène ce combat avec détermination, mais il ne peut aboutir sans le soutien de mes collègues du groupe Liberté et Démocratie. Cela fait 15 jours que le président du groupe, mon frère Serigne Cheikh, m’avait demandé d’attendre qu’il en parle au Président Abdoulaye Wade. Au moment où je vous parle, il n’a pas pu voir le Président Wade qui doit donner son feu vert ».Mais, selon le président du groupe parlementaire «Liberté et Démocratie», Abdou Mbacké Bara Dolli, « le Parti démocratique sénégalais ( PDS) est un grand parti et il est impensable qu'il soit embarqué dans des futilités, des tâtonnements ou des opérations de buzz ».« Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly doit revoir sa position et sa façon de faire au sein du groupe avant d’espérer une solidarité totale de ses collègues. On ne peut pas s’inscrire dans un groupe parlementaire et faire à chaque fois ce que bon te semble sans tenir compte des directives à respecter», aurait-il confié.