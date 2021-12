Dakar-La Cour suprême donne raison au prefet : La candidature de Bougane définitivement invalidée

C’est officiel! Le leader de Gueum sa bop, Bougane Guèye Dany ne sera pas candidat pour la conquête de la mairie de Dakar. Alors que ses chances étaient déjà compromises avec le rejet, par le prefet, de la liste qu’il dirige et la décision rendue par la cour d’appel de Dakar qui a tranché en faveur de l’autorité préfectorale, la candidature du patron de presse vient d’être définitivement invalidée.



En effet, saisie par la coalition Gueum Sa bop, la Cour Suprême vient de donner raison à la Cour d’appel et au préfet de Dakar en déclarant irrecevable la liste dont Bougane Guèye Dany était à la tête.



Pour rappel, la Cour Suprême a vidé 22 recours ce mercredi 29 décembre 2021. Elle a tranché en faveur de l’administration territoriale sur les 20 contre 2 (à Matam et à Ziguinchor) en faveur de l’opposition.