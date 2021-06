Recrutement de 3000 policiers : « 2,4 milliards dégagés dans la LFR 2021 pour caser les nervis de l’Apr » (MLD)

Mamadou Lamine Diallo sur le recrutement des policiers et Gendarmes

Le renforcement en vue des gendarmes et policiers, avec les recrutements annoncés par le président Macky Sall, servent en partie à caser les nervis de l’Apr qui se sont illustrés dernièrement dans la répression de manifestants anti-pouvoir. C’est du moins ce qu’il faut retenir de la dernière sortie de Mamadou Lamine Diallo, député et leader de Tekki.





Dans ses questions économiques adressées au président Macky Sall, il met en cause la mobilisation de 2,4 milliards dans la Loi de finance rectificative 2021, laquelle devrait permettre le recrutement de nervis dans les forces de défense et de sécurité. Une interpellation qui fait suite au vote de la loi portant modification du code pénal et du code de procédure pénale portant sur le terrorisme.





« C’est la nouvelle trouvaille de Macky Sall pour réduire l’opposition à sa plus simple expression, après la transhumance, les deals, la condamnation en justice, l’emprisonnement et l’intimidation. Avec en prime, 2,4 milliards ont été dégagés dans la LFR 2021 pour recruter trois mille policiers, de quoi caser les nervis de l’APR », écrit le député dans le document reçu.





Mamadou Lamine Diallo pense que cette nouvelle loi va n’est pas seulement destinée aux manifestations de l’opposition et aux activistes, mais également aux dahiras et autres associations.