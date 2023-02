Recrutement des prestataires de l’hydraulique : Macky Sall instruit le ministre Serigne Mbaye Thiam d'accélérer la cadence

Macky Sall instruit le ministre Serigne Mbaye Thiam d'accélérer la cadence

Les 112 prestataires de l’hydraulique se réjouissent des instructions données par le président de la République, hier, en Conseil des ministres, pour l’accélération du processus de leur recrutement. Ils espèrent que cette ordonnance du président Macky Sall sera appliquée par Serigne Mbaye Thiam, leur ministre de tutelle.





«Depuis presque quatre ans, nous courons derrière le ministre Serigne Mbaye Thiam pour qu’il nous embauche. Parce qu’aujourd’hui, certains de ces braves prestataires de l’hydraulique ont fait 15 ans, d'autres 20 ans, sans contrat et ça, c’est inadmissible. Au moment où je vous parle, ces braves travailleurs sont toujours sur le terrain 24 heures/24, 7 jours/7, de 21 h à 3 h, rien que pour satisfaire le monde rural pour qu’ils puissent avoir de l’eau. Nous disons encore une fois au ministre Serigne Mbaye Thiam qu’il doit accélérer le dossier de ces prestataires. On a déposé notre dossier, il y a un an, voire 2 ans. Entretemps, nous avons perdu quatre des nôtres qui sont décédés et qui ont laissé derrière eux des enfants. Leurs familles sont en train de souffrir. Nous félicitons le président de la République sur l’acte qu’il a posé hier en Conseil des ministres. Nous invitons également Serigne Mbaye Thiam à exécuter cette instruction du chef de l'État le plus rapidement possible, car les prestataires de l’hydraulique en ont vraiment besoin. Nous avons beaucoup souffert», a fait savoir Babacar Ly, le secrétaire général du Collectif des prestataires de l’hydraulique sur RFM.