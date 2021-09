Recrutement : La directrice de la Case des tout-petits accusée de ‘’clientélisme politique’’

Clientélisme dans le recrutement à la case des Tout-Petits

La directrice de la Case des tout-petits a fait une sortie annonçant le recrutement de plus de 600 animateurs et animatrices polyvalents. Suffisant pour soulever l’ire des travailleurs qui sont dans la boite depuis fort longtemps et qui servent dans le département de Mbour. Ces derniers accusent la directrice de privilégier la clientèle politique et dénoncent, par ricochet, une discrimination qui ne dit pas son nom.





«Madame Maïmouna Sissoko Khouma fait dans le favoritisme», a notifié leur porte-parole sur les ondes de Walfadjri.