Reddition des comptes : Sonko plus crédible que Macky Sall ? Un politologue tranche…

Le leader de Pastef et désormais candidat à la présidentielle de 2024 a promis d’emprisonner tous les voleurs lorsqu’il arrivera au pouvoir. Ousmane Sonko a tenu ce discours devant les aînés « Patriotes » qui ont lancé ce mercredi 24 août le mouvement « MAGI PASTEF ». « Un discours véridique » selon l’expert en communication politique Bakary Domingo Mané. « C’est comme ça qu’il doit parler. Ce discours n’est pas violent mais il est véridique. Les choses doivent se passer comme ça. Quand on donne à quelqu’un la possibilité de gérer les deniers publics, il doit rendre compte. C’est ce qu’on appelle la reddition des comptes. Karim Wade a été emprisonné sous prétexte qu’il s’est enrichi avec l’argent des Sénégalais au moment où d’autres voleurs déambulent dans les rues de Dakar » ,explique le journaliste.



Si le fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, condamné pour enrichissement illicite, a subi les affres de la justice, le combat pour la reddition des comptes s’est arrêté là. Un piège dans lequel Ousmane Sonko ne risque pas de tomber d’après notre analyse : « Vous savez on ne peut pas faire la comparaison entre le discours de Macky Sall et celui de Sonko. Au moment où Macky Sall tenait ce discours, il manquait de sincérité. Il savait dans son for intérieur qu’il ne le fera jamais. Mais pour séduire l’électorat, il s’est permis de tromper le peuple sénégalais. Mais en âme et conscience, il savait qu’il allait utiliser la reddition des comptes pour régler ses comptes avec Karim Wade. La preuve, sur une liste de 23 personnes, une seule personne a été emprisonnée et aucun sou n’a été recouvré. »



Bakary Domingo Mané va plus loin en faisant une distinction entre la personnalité morale d’Ousmane Sonko et celle du président Sall : « En communication politique, il y a ce qu’on appelle l’ethos. Sonko est dans ce qu’on appelle le parler cash. Il ne cherche pas à plaire même vis-à-vis de la jeunesse. Alors c’est une aberration de parler de discours de Ousmane Sonko. Ceux qui parlent de discours violent ou menaçant sont simplement des manipulateurs qui ne veulent que diaboliser le leader de Pastef. »



Bakary Domingo Mané considère en outre que dans une démocratie normale Ousmane Sonko aurait des adversaires. Malheureusement regrette, le journaliste, le projet Pastef menace les intérêts des « gens du système ». Ce qui les transforme en « ennemis de Sonko » fait savoir Bakary Domingo Mané.