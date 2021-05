Redécoupage de Dakar : Dalifort rattachée à Dakar, Parcelles à Guédiawaye, fusion de communes à Pikine...

Suite et pas fin du projet de découpage de la région de Dakar. Des communes de Dakar sont également visées.



D’après L’Observateur, le régime a prévu de détacher la commune de Dalifort de Pikine pour la rattacher au département de Dakar.



La commune des Parcelles Assainies sera rattachée au département de Guédiawaye.



La commune de Djeddah Thiaroye Kao, qui faisait du département de Pikine, sera rattachée à Guédiawaye.



Plusieurs communes de Pikine seront regroupées en une seule et même collectivité territoriale.



Les communes de Pikine-Est, Pikine-Ouest et Pikine-Nord seront rassemblées en une grande commune.



Thiaroye Gare, Diamaguène-Sicap Mbao et Tivaouane- Diacksao seront aussi regroupées en une seule collectivité.