Redécoupage polémique : Oumar Guèye défend ‘’son’’ projet

«Le terme à utiliser, c’est la correction du découpage de 2011 et non un redécoupage», a tenu à préciser le ministre des Collectivités locales, Oumar Guèye, ce vendredi, lors de la traditionnelle conférence de presse du gouvernement. Critiqué depuis l’annonce du projet de «redécoupage», le maire de Sangalkam qu’on accuse de s’être taillé la part du lion en lésant ses rivaux, est sorti de son silence pour défendre, pour la première fois, ‘’son’’ projet.



Selon lui, «cette correction était attendue depuis 10 ans, depuis 2011. Donc il n’y a aucun problème. Toute la population de cette zone, de Bambilor, Sangalkam, Tivaouane Peulh, s’attendait à cette correction».



«Ce n’est pas une surprise ou quelque chose qui est tombée comme ça, ex nihilo. C’est une longue attente de 10 ans et nous savons tous que le président Macky Sall respecte toujours ses engagements. Donc, cette correction de découpage, elle n’est pas faite pour Oumar Guèye. Moi, je suis aujourd’hui maire de Sangalkam, demain je ne le serai plus», poursuit-il.



L’objectif est, selon Oumar Guèye, «d’organiser le postulat fondateur de l’acte III de la décentralisation. C'est-à-dire organiser le Sénégal en territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. Et tout le monde sait que la manière dont le découpage de 2011 a été fait, n’obéissait pas à ce postulat».