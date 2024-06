Réduction du coût de la vie : Bassirou Diomaye Faye répond à l’opposition

Depuis le discours prononcé par le Premier ministre, Ousmane Sonko dimanche dernier, des membres de l’opposition ont rompu le silence. Ils ont signé la fin de l’État de grâce accordé au Chef de l’État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. La présidente du mouvement Alternative pour la relève citoyenne (ARC), Anta Babacar Ngom, Bougane Guèye Dany de la coalition Gëm Sa Bopp, Papa Malick Ndour de l’Alliance pour la République (APR), le Parti pour l’indépendance et le travail (PIT), pour ne citer que ceux-là, ont tour à tour, rappelé aux nouveaux dirigeants leurs promesses électorales notamment la lutte contre la cherté de la vie.





En Conseil des ministres, ce mercredi 12 mai, le Président de la République a rappelé au Gouvernement que la cherte? du cou?t de la vie demeure une pre?occupation majeure de nos compatriotes. «Il a salué? le travail me?thodique et serein entrepris, depuis le 02 avril 2024, par le Gouvernement sous la direction du Premier Ministre avec tous les acteurs e?conomiques et sociaux concerne?s afin de trouver des solutions rapides, soutenables et durables pour alle?ger le cou?t de la vie et augmenter le pouvoir d’achat des me?nages », fait-on noter dans le communiqué parcouru.





A cet égard, renseigne le Porte-parole du gouvernement, Amamdou Moustapha Ndjekk Sarré, le Chef de l’État, «a demande? au Premier Ministre de proce?der, dans les meilleurs de?lais, a? l’annonce des de?cisions prises par le Gouvernement pour baisser les prix de certains produits et services de consommation courante».