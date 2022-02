Réélu maire de Notto Diobasse (Thiès) : Alioune Sarr, candidat de la coalition BBY devance la liste de YAW de 4946 voix

Les Jeunes de la Coalition Benno Bokk Yakaar de la commune de Notto Diobass dans le département de Thiès ont tiré le bilan du scrutin des municipales et départementales du 23 janvier dernier. Et c’est pour réitérer la victoire de leur coalition qui a remporté 38 sur 46 départements selon les résultats officiels.





D’emblée, ces proches du ministre du Tourisme et des Transports aériens se félicitent du déroulement « calme et apaisé des élections dans la transparence la plus absolue, qui encore une fois de plus ont mis en lumière la solidité de notre système électoral et la maturité de notre peuple ».





Dans leur communiqué de presse dont nous avons reçu copie, ils notent que « Malgré la calomnie, les tentatives désespérées de manipulation de l’opinion, les manœuvres de tous genres d’une certaine opposition, le résultat sorti des urnes montre que notre coalition est sortie victorieuse de ces élections avec 38 départements gagnés sur les 46 soit 94,6% et 527 communes sur 557 que compte notre pays soit 80,43% ».





10 des 15 communes du département de Thiès remportées par Bby





Une victoire qu’ils dédient à leur mentor, le chef de l’Etat : « Nous adressons nos chaleureuses félicitations au Président Macky Sall, président de la coalition BBY, à tous les élus et à tous les acteurs de la vie démocratique de notre pays. Dans le département de Thiès, notre coalition gagne le scrutin départemental et 10 des 15 communes du département. Incontestablement, la coalition Benno Bokk Yaakar demeure la 1ère force politique du département de Thiès », mentionne le document.





Ils soulignent qu’au niveau local, notamment dans la commune de Notto Diobasse dont le ministre du Tourisme et des Transports aériens est le maire, « la coalition BBY sous le leadership incontestable du Ministre Alioune Sarr, a gagné haut la main ces élections avec 6348 voix loin devant la principale coalition de l’opposition qui se retrouve avec 1719 voix. Notre candidat Alioune Sarr, candidat de la coalition BBY devance ainsi la liste de YAW de 4946 ».





Mieux, les proches de Alioune Sall informent avoir également remporté tous les grands centres de vote de la commune : Sangé, Baback, Tatène Sérère, Pout Diak, Ngollar, Hannène, Keur Madaro, Kissane, Mbomboye, Keur Dieumb, Mbodienne, Naffar, Mandangry, Dias Palam, Dioungane, Sessene, Tatène Mbambara, Mbousnakh Ngathie, Keur Matouré Gningue, Ngolfagingue.





« Nous avons battu dans son propre bureau de vote le candidat de Yewi Askan WI »





En effet, cette victoire de la coalition BBY dans la commune de Notto Diobasse, l’une des plus grandes du pays avec ses 60.000 habitants pour 67 villages « a été déterminante dans celle de la coalition BBY dans le scrutin départemental de Thiès, avec un apport de plus de 5000 voix, qui ont permis d’une part de combler le gap des 3000 voix de la coalition au niveau des 3 communes de Thiès et de Thiès ville, d’autre part de gagner le département avec plus de 1500 voix », souligne le document.





Tout pour dire que « Cette belle et large victoire a été rendue possible grâce à l’engagement certes de tous les segments de Bby et des populations mais aussi et surtout par la dimension de notre candidat, sa rigueur, son sérieux et son sens du travail ainsi que son bilan élogieux à la tête de la commune, bilan qui a contribué sans nul doute à l’amélioration qualitative des conditions de vie et d’existence des populations. »





En Alioune Sarr, « Benno Bokk Yakaar tient un homme d’une très grande dimension dans le département de Thiès capable de permettre à notre coalition d’aller avec sérénité vers des conquêtes victorieuses notamment en perspectives des prochaines élections législatives. Cette conviction est fortement éprouvée par les différents résultats électoraux de la coalition sous le leadership de Alioune Sarr dans la commune de Notto-Diobasse », estiment ses proches.