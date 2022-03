Réfection du building administratif à coups de milliards, incendie,…: Ce qu’il faut savoir, selon Latif Coulibaly

Le Secrétaire général du gouvernement, Abdoul Latif Coulibaly a défendu les milliards injectés dans la réfection du Building Administratif, Mamadou Dia. Ce 13 mars sur Iradio, dans l’émission Jury du dimanche, il a confirmé que le coût total après réfection est aux alentours de 40 milliards de F CFA. «Mais, il faut tenir compte des bénéfices, parce qu’avec l’énergie solaire installée, il n’y aura plus de consommation d’énergie de la Senelec. C’est extrêmement important. Il y a un système de protection haute qu’il faut tenir en compte. La réhabilitation en une chose, l’adaptation aux normes actuelles et sa mise à disposition du point de vue technologique étaient telles que ce prix se justifiait», plaide-t-il. Loin d’accepter que le building administratif soit devenu un gouffre à milliards.





En outre, Abdoul Latif Coulibaly a affirmé que l’Etat n’a pas esté en justice suite à l’incendie qui s’était déclaré dans ce grand bâtiment. A l’en croire, il n’y pas de crime pour saisir la justice. «L’entreprise qui signe engage sa responsabilité. Elle fait jouer son assurance. Était-elle suffisamment assurée pour prendre en charge ? La réponse pour l’instant est non. L’entreprise n’est pas suffisamment assurée pour couvrir les frais », a-t-il reconnu. Avant de continuer: «Y a erreur ou Y a-t-il faute ? Sans aucun doute, le gouvernement a saisi l’affaire. Ils ont considéré que cela ne devrait pas se passer ainsi, les gens qui ont opéré de la sorte. En ce qui concerne principalement le colonel, il a demandé de se décharger de ses fonctions. La procédure est enclenchée. On laisse l’armée la possibilité de nous choisir un autre colonel ».





Les comptes et mécomptes du building administratif?





A quand les comptes et mécomptes du building administratif? Le secrétaire général du gouvernement balance à l’endroit du présentateur: «Si vous voulez le faire allez-y. Moi je l’avais fait (NDRL: L’ANOCI) et je n’avais demandé l’avis à personne. J’étais journaliste. Vous êtes bien placé pour aller enquêter».





Toutefois, il a affirmé que la reddition des comptes se fait devant les instances compétentes à savoir ARMP et DCMP. «Toutes les procédures à ce niveau ont été respectées. Les 48 milliards sont dans la loi de règlement 2020 – 2021», dit-il.





En sus, Latif Coulibaly signale qu’il y a eu la reddition des comptes devant la Cour des Comptes et devant l’Assemblée nationale. «Est-ce que la reddition des Comptes aboutit nécessairement une poursuite pénale ? La réponse, c’est non ! La première reddition des Comptes, elle est administrative. La Cour des comptes a validé la loi de règlements présentée par le gouvernement du Sénégal dans laquelle,´ toutes les dépenses dans le budget de l’immeuble building administratif ont été rendus disponibles et publiques ».