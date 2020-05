Refus d’inhumation : La Lsdh et Amnesty appellent « les autorités étatiques à prendre toutes les dispositions pour garantir la dignité des défunts »

Les réactions fusent depuis quelques jours concernant les actes de violence perpétrés par les populations contre les services en charge de l’inhumation des victimes de la Covid-19.





La ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh) et Amnesty international condamnent ces refus d’inhumation et « appellent les autorités étatiques et locales à prendre toutes les dispositions utiles pour garantir la dignité des défunts et leur droit à une sépulture conformément aux lois et règlements en vigueur au Sénégal ».