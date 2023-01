[Vidéo] Refus de se plier à un test dans le dossier Adji Sarr : Sur France 24, Sonko se justifie

Sur France 24, Sonko se justifie

Le président de Pastef, Ousmane Sonko est resté droit dans ses bottes sur le dossier de viol l’opposant à la masseuse Adji Sarr. Dans entretien accordé à France 24 et Rfi, sa position n’a pas varié d’un iota notamment à propos du fameux test adn qui a été agité par le doyen des juges lors des confrontations en instruction. « Je ne me soumettrai pas à ce test adn », a-t-il déclaré avec fermeté. Non sans justifier le fondement de son refus.





Selon lui, ce dossier n’a rien de judiciaire. « On est en face d’un complot d’Etat. Un des éléments les plus importants c’est qu’il y a eu un rapport de la gendarmerie commandité par l’ancien commandant en chef de la gendarmerie et ce rapport a établi qu’il y a eu un complot d’Etat. Ce complot a commencé avec les proches du président et s’est poursuivi jusqu’au président Macky Sall. Il n’a jamais été question de viol et il ne sera jamais question de viol me concernant », argue d’emblée.





Poursuivant son argumentaire, le maire de Ziguinchor mouille l’ancien procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye. Ce dernier, à l’en croire, aurait falsifié le procès-verbal d’enquête de la gendarmerie. « Au nom de quoi je me soumettrai à un test Adn sur une procédure dont celui qui avait demandé des prélèvements est lui-même impliqué dans le complot ? s’interroge-t-il. Le procureur de la République a été capable, fait extrêmement gravissime, de modifier un rapport d’enquête de gendarmerie pour pouvoir m’incriminer ».