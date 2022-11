Pour Théodore Monteil, « le refus de test ADN est un aveu »

Pour rappel, lors de son audition devant le Doyen des Juges, jeudi dernier, Ousmane Sonko, a fermement rejeté cette option. "J’ai catégoriquement refusé, puisque face à des comploteurs fourbes et capables de fomenter tout et n’importe quoi, il est impensable que je leur fournisse ne serait-ce qu’une goutte de sang ou de salive. Et la loi m’y autorise”, s'est-il justifié.