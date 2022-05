Régularisation des dossiers de Bokk Gis Gis: La commission électorale appose son visa

Bokk gis gis a procédé à la régularisation effective des cas de notifications relatives au remplacement des personnes inéligibles et des pièces (CNI non légalisée,- casier judiciaire non daté). En effet, " après constat que les dossiers afférant à ces remplacements ont été produits, la commission a apposé son visa", a écrit Abdou Salam Basse Mandataire National.