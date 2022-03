Réhabilitation des marchés : Macky Sall exige un nouveau programme d’ici le 15 avril

Lors du Conseil des ministres du mercredi 23 mars 2022, le chef de l’État, Macky Sall, a demandé “l’accélération de la mise en œuvre du programme de modernisation des marchés”. Le Président de la République demande, “au Ministre en charge du Commerce, au Ministre des Finances et du Budget et au Ministre des Collectivités territoriales, de tenir une réunion avec l’ensemble des acteurs, en vue de lui proposer, avant le 15 avril 2022, un programme consolidé de construction et de réhabilitation des marchés prioritaires, sur la période 2022-2023”



S'agissant de la fréquence des incendies, le gouvernement avait annoncé des mesures pour les endiguer. Faudrait-il le rapeller, au début du mois de mars, La «Salle de Vente» du marché de Sandaga avait pris feu causant des dégâts estimés à plusieurs dizaines de millions de FCFA.