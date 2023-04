Réinscriptions de Khalifa Sall et Karim Wade sur les listes électorales : Les éclairages de Ndiaga Sylla

Depuis le 06 avril, le Sénégal a démarré une révision exceptionnelle des listes électorales. Sans une inscription sur lesdites listes, il serait impossible pour un citoyen de voter et donc d'être candidat à une élection. Deux figures de l'opposition sont dans cette situation. Il s'agit de Khalifa Ababacar Sall et Karim Wade. Condamnés de manière définitive, ces derniers ont vu leurs noms barrés des listes alors qu'ils sont supposés être candidats pour la présidentielle de 2024. Toutefois, le président Macky Sall avait évoqué une possibilité pour ces deux opposants de sortir de l'impasse. Le Chef de l'Etat avait en effet demandé à son ministre de la Justice de réfléchir à une probable loi d'amnistie.







Petit bémol, le timing. L'expert électoral Ndiaga Sylla affirme en effet que "la décision d'amnistie, à défaut de l'abrogation ou la modification des articles L.29 et L.30, devrait intervenir avant la fin de la période de la révision exceptionnelle des listes électorales afin que ces citoyens retrouvent leur droit de vote et d'éligibilité". Il explique : " Si la radiation peut intervenir même après la consolidation du fichier, il n'est nullement prévu d'enrôler un électeur même à la suite d'une réhabilitation ou d'une amnistie en sa faveur, sauf si cela est décidé par le juge du contentieux sur les inscriptions". Et dans ce cas, "cela suppose que l'électeur ait préalablement formulé une demande d'inscription rejetée et que celle-ci soit déférée devant le Président du Tribunal d'Instance et éventuellement par un pourvoi en cassation devant la Cour suprême", ajoute M. Sylla.





L'expert électoral juge donc qu'il "serait judicieux de prendre en compte la proposition émise par le Docteur Abdourahmane Diouf à propos de la réinscription de Messieurs Khalifa A. Sall et Karim Wade pendant la présente révision des listes électorales".