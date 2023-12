Réintégration d'Ousmane Sonko sur les listes électorales : Les mises en garde de Me Djibril War

Le juge du tribunal d'instance de Dakar a annulé la radiation d'Ousmane Sonko des listes électorales. Une nouvelle qui va permettre au maire de Ziguinchor de candidater à l'élection présidentielle de 2024.







En effet, pour Me Djibril War, cette décision montre que la justice est toujours fidèle à ses principes. Néanmoins, il met en garde et précise que l’État va continuer le combat judiciaire.





« Ma réaction est toujours restée constante, au nom de mes principes philosophiques, religieux, en tant que républicains, mais en tant qu'acteur de la justice. Je salue toujours les décisions de justice en tant que citoyen. Et comme on le dit souvent, la justice est toujours égale à elle-même. C'est vrai que des fois, quand une décision est prise, certains applaudissent du côté même du camp du pouvoir et de l'opposition, des gens de Sonko qui, en fait, évaluent la justice à l'ombre des décisions qui leur sont favorables ou non », dit-il.





Mais, poursuit-il, « une décision a été rendue dans le cadre d'une affaire pour laquelle la décision n'est qu'un arbre, mais qui couvre une forêt. Donc, l'effet d'une décision de justice n'est pas encore définitif. Et les mêmes procédures vont se suivre. Une décision a été rendue, comme pour le cas du mis en cause qui avait été condamné, comme pour le cas également de l'État, la partie civile. Chacune des parties dispose toujours de son droit. Alors, je peux dire que les choses ne sont pas encore finies », a déclaré Me Djibril War, membre de l’Alliance pour la République (APR).