[Vidéo] Rejet de la liste nationale de Yaw: Aminata Tall parle de recul de la démocratie et accuse Macky Sall

Rejet de la liste nationale de Yaw: Aminata Tall parle de recul de la démocratie et accuse Macky Sall

Ça sent le divorce entre le Président Macky Sall et Mme Aminata Tall. En effet, l'ancienne présidente du Conseil économique social et environnemental ( Cese) n'a pas caché son amertume suite au rejet de la liste nationale de Yaw.









L'ex-maire de Diourbel a "brûlé" le processus électoral. Selon elle, c'est tout sauf une élection.





" Le rejet de la liste titulaire de Yaw, c'est un recul de la démocratie. Et, personne ne doit l'accepter. Nous devons tous mener le combat pour consolider notre démocratie" a déploré Mme Aminata Tall, membre de Bby devant la presse locale.





Se prononçant sur la situation nationale politique agitée, l'ancienne patronne du Cese impute la responsabilité au Président de la République, Macky Sall.





Selon une source de Seneweb, Aminata Tall a été reçue par Serigne Moussa Mbacké Nawel, dieuwrine du Khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké.