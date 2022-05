Rejet de la Liste YAW à Dakar : Le RENVA appelle les hommes politiques à respecter la parité

La liste de la coalition Yewwi Askan Wi dans le département de Dakar a été rejetée parce qu’elle ne respecte pas les règles de la parité en vigueur. Cette décision suscite la polémique après la sortie musclée du maire de Dakar, Barthélémy Dias, dans les locaux de la Direction Générale des Élections (DGE).



Le Réseau National de Veille et D’alerte Pour Le Respect de la Loi sur la Parité Aux Élections (RENVA) s’est invité au débat. Le RENVA rappelle que “le code électoral stipule que le non - respect de la parité alternée sur les listes de candidature est un motif de rejet ou d’irrecevabilité des listes aux élections législatives de juillet 2022”.



En vertu de cela, l’organisation exige de “tous les acteurs politiques (partis, coalition …) et des entités regroupant des personnalités indépendantes, quelque bord qu’ils soien au respect fondamental de la parité absolue et alternée homme-femme sur les listes de candidature”



Le RENVA invite, par ailleurs, l’Etat “à renforcer les dispositions d’applicabilité de la parité et de l’Observatoire National de la Parité (ONP), mécanisme national devant assurer le suivi et le contrôle”